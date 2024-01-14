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Майор ВСУ в отставке Гетьман: Киев сам рассекретил все свои военные объекты

Майор ВСУ в отставке Гетьман: Киев сам рассекретил все свои военные объекты

Офицер запаса украинской армии обвинил кабинет министров в том, что Россия знает абсолютно всё о военных объектах Украины, вплоть до точных координатДля России нет никаких секретов о месторасположении каждого из военных объектов Украины.

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