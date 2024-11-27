Крым и Севастополь были атаковыми комбинированным налетом украинских дронов-камикадзе и ракет «Нептун».
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Крым и Севастополь были атаковыми комбинированным налетом украинских дронов-камикадзе и ракет «Нептун».
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