Путин прибыл на оборонное предприятие в Петербурге, где делают БПЛА

Глава России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Он посетил площадку предприятия ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое специализируется на производстве БПЛА и комплексов радиоэлектронного воздействия (РЭБ).
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