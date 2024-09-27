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Царьград

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Новые подробности "мутного дела" о пропаже русской туристке на Бали. Реальные поиски или выкачивание денег?

Новые подробности "мутного дела" о пропаже русской туристке на Бали. Реальные поиски или выкачивание денег?

Стали известны подробности пропажи женщины из России на Бали. Обнаружен сигнал мобильного телефона, но родные предполагают, что местные поисковики просто выкачивают из них деньги.

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