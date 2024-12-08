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Минск получит "Орешник": попытки США взять РФ под прицел бесполезны

Минск получит "Орешник": попытки США взять РФ под прицел бесполезны

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Россия сделала следующий ход в противостоянии с Западом. Со стратегической точки зрения он меняет практически весь баланс сил и сводит на ноль попытки Штатов и НАТО взять нашу страну на прицел своих ракет.

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