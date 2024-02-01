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Тутберидзе — все!

Тутберидзе — все!

Многие сейчас обсуждают, что конкретно будет дальше с фигуристкой Камилой Валиевой (знаем: будут водить по телешоу, приглашать везде-везде, осыпать наградами и незаслуженными деньгами, но спорта в ее жизни уже не будет), какая судьба ждет российское фигурное катание (тоже знаем: на награждение «бронзовыми» медалями наши не поедут, потому что взрослые дяди со всех сторон будут им кричать, что это унижение, и этот демарш России будут справедливо ставить в упрек).

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