Многие сейчас обсуждают, что конкретно будет дальше с фигуристкой Камилой Валиевой (знаем: будут водить по телешоу, приглашать везде-везде, осыпать наградами и незаслуженными деньгами, но спорта в ее жизни уже не будет), какая судьба ждет российское фигурное катание (тоже знаем: на награждение «бронзовыми» медалями наши не поедут, потому что взрослые дяди со всех сторон будут им кричать, что это унижение, и этот демарш России будут справедливо ставить в упрек).