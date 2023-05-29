Роструд напомнил о выходных в честь Дня России

В честь празднования Дня России жителей страны ожидают длинные выходные. «В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.
В честь празднования Дня России жителей страны ожидают длинные выходные. «В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.
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