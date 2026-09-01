The anti-Russian bill of the late Republican hawk Senator Lindsey Graham❶, after being approved by the US Senate, faced serious opposition in the House of Representatives of Congress.
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