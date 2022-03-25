Нескучные технологии

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Стив Возняк: Facebook меня пугает

Стив Возняк: Facebook меня пугает

Ветеран технологической индустрии Стив Возняк все еще в бизнесе в свои 71. После того как в 2020 году соучредитель Apple запустил компанию, использующую технологию блокчейн для повышения энергоэффективности, осенью 2021 года под его руководством … .

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