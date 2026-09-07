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В Алматинской области ликвидировали возгорание сухой травы и камыша

В Алматинской области ликвидировали возгорание сухой травы и камыша

Возгорание сухой травы и камыша произошло на открытой территории в Енбекшиказахском районе Алматинской области, примерно в 20 километрах от села Нурлы, вблизи реки Или, передает inAlmaty.

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