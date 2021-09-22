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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Американский фокус: доллар США подешевел против основных валют

Доллар США снизился в преддверии заявления Федеральной резервной системы, в то время как чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и китайский юань, укрепились после того, как китаДоллар США снизился в преддверии заявления Федеральной резервной системы, в то время как чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и китайский юань, укрепились после того, как китайская Evergrande заявила, что выплатит купона по облигациям.

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