Американский фокус: доллар США подешевел против основных валют

Доллар США снизился в преддверии заявления Федеральной резервной системы, в то время как чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и китайский юань, укрепились после того, как китаДоллар США снизился в преддверии заявления Федеральной резервной системы, в то время как чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и китайский юань, укрепились после того, как китайская Evergrande заявила, что выплатит купона по облигациям.