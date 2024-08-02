В Италии для туристов вновь открылась тропа любви

Сегодня, 27 июля, знаменитый маршрут "Тропа любви" в Италии вновь открылся для туристов. Этот 900-метровый живописный маршрут проходит через живописные деревни Риомаджоре и Манарола, расположенные в самом сердце охраняемой территории Чинкве-Терре, которая с 1997 года включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.