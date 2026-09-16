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Царьград

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Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России

Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России

Палата представителей США поддержала законопроект об усилении санкций против России. На голосовании, трансляция которого ведется 16 сентября, 217 республиканцев выразили согласие, Сенат одобрил документ 7 августа.

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