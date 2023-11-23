НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 9 очков в 14 играх за «Коламбус»

Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 9 очков в 14 играх за «Коламбус»

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).  В его активе стало 9 (3+6) очков в 14 играх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх