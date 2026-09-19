📷❗️Компании ARX Robotics, Babcock и Frankenburg Technologies объединили беспилотный наземный аппарат GEREON, пусковую установку Vigil и ракету Frankenburg Mark 1 в мобильную систему противодействия беспилотникам и впервые показывают ее на выставке DVD 2026 в Миллбруке, Великобритания.
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