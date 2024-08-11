ХАМАС отказалось участвовать в обсуждении прекращения огня в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что отказывается от приглашения Соединенных Штатов Америки, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.
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