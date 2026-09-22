Кубанские стобалльники получат по 100 тысяч рублей. Премии также получат сотни учителей, которые подготовили успешных выпускников

Кубанские стобалльники получат по 100 тысяч рублей. Премии также получат сотни учителей, которые подготовили успешных выпускниковГубернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в кубанские вузы в этом году, получат по 100 тысяч рублей.
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