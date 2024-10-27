CNN: США не верят в завершение Израилем конфликта на Ближнем Востоке до 5 ноября

Американские чиновники не верят, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, сообщили в CNN.
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