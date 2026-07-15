Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026

В перечень поручений вошли меры, направленные на повышение производительности труда и эффективности экономики, улучшение инвестиционного климата, внедрение российских технологических разработок, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров, а также на расширение международного экономического взаимодействия.
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