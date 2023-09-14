Закон и Порядок

135 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кинжалов
    Сначала научись грамотно писать, а потом уж чирикай... "НЕМНОГО" - в данном случае пишется слитно...Раздельно пишется...Такого Запад ему ...
  • Serg
    Многие не могут понять что ну Украине будут решаться о выборах президента и в связи с эти Зеленский как больной челов...Такого Запад ему ...
  • PRoMeThEuS
    Хуек Харолина Хохловна должна пойти наХуй из России!"Мужик сказал - м...

Бабченко: Украина меня предала

Бабченко: Украина меня предала

На Украине заведено уголовное дело против бежавшего из России либерального журналиста Аркадия Бабченко, угрожавшего вернуться в Москву на американском танке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
.....а как же повесить окраинский прапор над кремлём аркаша????))))....а как же въехать на Красную Площадь на абрамсе????))))).......что усё????))))......теперь ищешь на какой бы помойке подкормиться??????)))))
Ответить
11 час.
Людмила Лиханова
Судьба предателей давно всем известна. Их используют и бросают, особенно если с них нечего взять. Богатенькие еще могут какое-то время продержаться пока их доят, но потом и у них такая же участь. Так что сам выбрал свою дорогу, вот теперь и получай по-полной программе судьбу предателя.
Ответить
11 час.
Катерина
Плюс  Вам!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх