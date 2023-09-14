Бабченко: Украина меня предала

.....а как же повесить окраинский прапор над кремлём аркаша????))))....а как же въехать на Красную Площадь на абрамсе????))))).......что усё????))))......теперь ищешь на какой бы помойке подкормиться??????)))))

Людмила Лиханова

Судьба предателей давно всем известна. Их используют и бросают, особенно если с них нечего взять. Богатенькие еще могут какое-то время продержаться пока их доят, но потом и у них такая же участь. Так что сам выбрал свою дорогу, вот теперь и получай по-полной программе судьбу предателя.