На Украине заведено уголовное дело против бежавшего из России либерального журналиста Аркадия Бабченко, угрожавшего вернуться в Москву на американском танке.
Бабченко: Украина меня предала
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....а как же повесить окраинский прапор над кремлём аркаша????))))....а как же въехать на Красную Площадь на абрамсе????))))).......что усё????))))......теперь ищешь на какой бы помойке подкормиться??????)))))
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11 час.
Людмила Лиханова
Судьба предателей давно всем известна. Их используют и бросают, особенно если с них нечего взять. Богатенькие еще могут какое-то время продержаться пока их доят, но потом и у них такая же участь. Так что сам выбрал свою дорогу, вот теперь и получай по-полной программе судьбу предателя.
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11 час.
Катерина
Плюс Вам!
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11 час.
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