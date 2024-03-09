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Призрак новой кавказской войны: Баку предъявил новые территориальные притязания к Еревану

Призрак новой кавказской войны: Баку предъявил новые территориальные притязания к Еревану

Офис вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, который возглавляет гос комиссию по делимитации границы с Арменией, заявил, что необходимо решить вопрос присоединения четырех эксклавных азербайджанских сел – Юхары Аскипара (армянский Верин Воскепар), Кярки (Тигранашен), Софулу и Бархударлы.

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