Какое будущее у Российской медицины

Тимофеев Николай Россиянка родила в туалете питерского роддома, пока акушерка просто спала. Как сообщают СМИ, 25-летняя Дарья Сенчило ночью со схватками приехала в роддом №9, где больше часа ожидала своего оформления в приёмной.
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