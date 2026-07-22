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Нижегородская правда

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14 мигрантов фиктивно поселила в своей квартире нижегородка

В Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские обнаружили «резиновую» квартиру по улице Лазо. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, хозяйка за вознаграждение оформила временную регистрацию для 14 иностранцев.

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