14 мигрантов фиктивно поселила в своей квартире нижегородка

В Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские обнаружили «резиновую» квартиру по улице Лазо. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, хозяйка за вознаграждение оформила временную регистрацию для 14 иностранцев.