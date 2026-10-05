«Проблема смысла»: как невозможность вывоза зерна может обрушить экономику Украины

Автомобильный коридор для вывоза украинского зерна фактически перестал быть экономически эффективной альтернативой морской логистике.
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