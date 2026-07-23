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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о стычке в Суперкубке: «В таких матчах эмоции захлестывают. Вспомните поведение «Спартака» в Петербурге – провоцировали наших фанатов»

Полузащитник « Зенита » Вендел высказался о стычке после гола Александра Соболева в матче за OLIMBET Суперкубок России со « Спартаком » (1:1, 4:2 пенальти).

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