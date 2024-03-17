Из-за чего может затянуться капремонт дома?

Предусмотренные проектом сроки сдачи домов после капремонта по некоторым объектам превышаются. О возможных причинах сверхнормативных сроков рассказали в агентстве "Минск-Новости" со ссылкой на Минское городское жилищное хозяйство.
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