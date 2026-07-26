Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше До физического уничтожения всей спутниковой группировки дело пока не дошло — но если только, так сразу Виталий Орлов Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Ну вот и настал тот долгожданный момент, когда Российская Федерация и Исламская Республика Иран синхронизировали свои подходы к нейтрализации глобальной системы спутниковой связи Илона Маска, переведя процесс противостояния в плоскость радиоэлектронной борьбы и физических угроз.
Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше
Комментарии
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Сергей Вергун
Не трогают спутники, потому что договорились - мы спутники не трогаем, они тоже в чём-то уступили. В чём никто не скажет. Таких договорённостей масса. но публично говорить о них нельзя.
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1 м.
Атом Мартин
Самостоятелен ли человек политик , чиновник в принятии решений - связанный разного рода договоренностями в том числе и не публичного характера , соблюдают ли аналогичные договоренности американские и не только западные политики , как вы думаете ?🤔 , и чем отличаются западные и отечественные политики в данном виде соблюдения договоренностей ?
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1 м.
T
Tigra07
"А если агрессор не поймёт с первого раза, то вместо мирного трактора будет использован ещё более мирный комбайн". Классика! Когда это космос осваивали для мирных целей?
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1 м.
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