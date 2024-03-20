Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе в рамках санкций против РФ

США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.
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