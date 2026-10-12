Спасёт ли сделка РФ и США мировой рынок нефти

Нефть подешевела на ожиданиях сокращения перебоев с поставками. По данным CNBC, утром 12 октября декабрьский Brent снизился на 1,65 %, до $102,99 за баррель, а ноябрьский WTI – на 1,92 %, до $90,09.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- ‼️🇷🇺В Москве вз...
- Контракты уже ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым