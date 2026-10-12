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Спасёт ли сделка РФ и США мировой рынок нефти

Спасёт ли сделка РФ и США мировой рынок нефти

Нефть подешевела на ожиданиях сокращения перебоев с поставками. По данным CNBC, утром 12 октября декабрьский Brent снизился на 1,65 %, до $102,99 за баррель, а ноябрьский WTI – на 1,92 %, до $90,09.

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