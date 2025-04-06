Ситикар от Nissan: Renault ответит за платформу, японцы — за дизайн

Альянс Renault и Nissan продолжает развивать сотрудничество, и теперь японский автопроизводитель планирует выпустить маленький городской электромобиль для европейского рынка, который будет базироваться на платформе Renault Ampr Small.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии