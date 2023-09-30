Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские FPV-дроны уничтожили цели под Берестовым и Спорным

Российские FPV-дроны уничтожили цели под Берестовым и Спорным

Российские разведчики продолжают поражать цели в рамках задач СВО на Северском направлении. На опубликованных кадрах российские FPV-дроны уничтожают объекты украинских боевиков в районе Берестового и Спорного.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
это  замечательно.
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