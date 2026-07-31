Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Маску из «Крика» и снитч из «Гарри Поттера» выставят на аукцион в США

Маску из «Крика» и снитч из «Гарри Поттера» выставят на аукцион в США

На аукцион кинореквизита Propstore в Лос-Анджелесе выставят предметы из культовых голливудских фильмов, среди лотов маска из фильма «Крик» (Scream, 1996), золотой снитч из картины «Гарри Поттер и философский камень», топор из «Сияния» (The Shining, 1980) и перчатки из фильма «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии