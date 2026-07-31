Маску из «Крика» и снитч из «Гарри Поттера» выставят на аукцион в США

На аукцион кинореквизита Propstore в Лос-Анджелесе выставят предметы из культовых голливудских фильмов, среди лотов маска из фильма «Крик» (Scream, 1996), золотой снитч из картины «Гарри Поттер и философский камень», топор из «Сияния» (The Shining, 1980) и перчатки из фильма «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990).