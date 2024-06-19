Путин назвал подвиги прошлого хорошей базой для развития отношений России и КНДР

Отношения России и КНДР прошли суровые испытания. Подвиги прошлых лет станут основой для развития сотрудничества в будущем, заявил на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне президент России Владимир Путин.
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