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Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

На главной странице библиотеки МЭШ можно найти нужный курс Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в «Московской электронной школе» начал работать пилотный проект, в рамках которого выпускники получали помощь в подготовке к ЕГЭ.

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