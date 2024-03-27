Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

На главной странице библиотеки МЭШ можно найти нужный курс Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в «Московской электронной школе» начал работать пилотный проект, в рамках которого выпускники получали помощь в подготовке к ЕГЭ.
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