V Юбилейный Слёт Производителей «СИЛА ПРОРЫВА — 2026» объединил представителей власти, промышленности и международного бизнеса

1 августа в загородном клубе «Белая Лошадь» состоялся V Юбилейный Слёт Производителей «СИЛА ПРОРЫВА — 2026» — одно из крупнейших деловых событий года для собственников и руководителей производственных предприятий.
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