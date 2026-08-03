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Регионы России

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V Юбилейный Слёт Производителей «СИЛА ПРОРЫВА — 2026» объединил представителей власти, промышленности и международного бизнеса

V Юбилейный Слёт Производителей «СИЛА ПРОРЫВА — 2026» объединил представителей власти, промышленности и международного бизнеса

1 августа в загородном клубе «Белая Лошадь» состоялся V Юбилейный Слёт Производителей «СИЛА ПРОРЫВА — 2026» — одно из крупнейших деловых событий года для собственников и руководителей производственных предприятий.

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