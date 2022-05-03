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СК возбудил 35 уголовных дел за распространение фейков о ВС РФ

СК возбудил 35 уголовных дел за распространение фейков о ВС РФ

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Правоохранители ведут расследование 35 уголовных дел по статье о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.

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