СК возбудил 35 уголовных дел за распространение фейков о ВС РФ

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Правоохранители ведут расследование 35 уголовных дел по статье о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Правоохранители ведут расследование 35 уголовных дел по статье о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.
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