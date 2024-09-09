Где и когда похоронят Александра Маслякова

Создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Прощание с легендой отечественного телевидения пройдет 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», а похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
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