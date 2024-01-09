Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 59
    Как же здесь воруют!Около 250 домов в...
  • Марина Свобода
    где поставить в электронном виде из дома?Машков: Сбор подп...
  • Степан Капуста
    Как говорится: "Чья бы корова...".Собянин заявил о ...

До конца 2028 года планируется достроить Троицкую линию метро

До конца 2028 года планируется достроить Троицкую линию метро

Все 17 станций Троицкой линии метро будут достроены до конца 2028 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх