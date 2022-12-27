Театральные суфлеры уходят в историю

Ремесло театрального суфлера скоро может перестать считаться творчеством. Такая же участь ожидает и художников-кукольников — обе эти специальности Министерство культуры предложило исключить из перечня профессий и должностей творческих работников.
Ремесло театрального суфлера скоро может перестать считаться творчеством. Такая же участь ожидает и художников-кукольников — обе эти специальности Министерство культуры предложило исключить из перечня профессий и должностей творческих работников.
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