Парламентская газета

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Театральные суфлеры уходят в историю

Театральные суфлеры уходят в историю

Ремесло театрального суфлера скоро может перестать считаться творчеством. Такая же участь ожидает и художников-кукольников — обе эти специальности Министерство культуры предложило исключить из перечня профессий и должностей творческих работников.

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