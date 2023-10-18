В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект, который предлагает прекращать гражданство России по рождению за совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности (в качестве примеров авторы приводили дискредитацию Вооруженных сил).
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