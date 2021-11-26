Квартальнов о запросе на отмену гола СКА: «Рисковали, да. Когда с ними играешь, никогда не чувствуешь себя уверенным»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал решение оспорить заброшенную шайбу СКА в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

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