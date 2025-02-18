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Москалькова рассказала о росте жалоб участников СВО

В 2024 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила свыше 68 тысяч обращений от участников специальной военной операции (СВО) на Украине, членов их семей, а также жителей приграничных регионов.

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