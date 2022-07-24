Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    От России не отворачивайтесь и будет вам счастьеКазахстан и Саудо...
  • Михаил Шаповалов
    Новость для кого-то очень хорошая. Теперь Польша "наварится" по полной. Ведь у нее хранилища забиты под завязку. Хоть...Politico: газовая...
  • Гарий Щерба
    ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСА , если  ВЕРХУШКА. ООН ПОДКОНТРОЛЬНА ФАШИЗМНГТОНУ ...?!?Camer: ООН исполь...

Солдаты ВСУ открыли огонь по Донецку из натовского вооружения

Солдаты ВСУ открыли огонь по Донецку из натовского вооружения

Боевики украинских вооруженных сил в очередной раз совершили обстрел Донецка. Для этого они использовали снаряды натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх