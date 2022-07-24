Солдаты ВСУ открыли огонь по Донецку из натовского вооружения

Боевики украинских вооруженных сил в очередной раз совершили обстрел Донецка. Для этого они использовали снаряды натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боевики украинских вооруженных сил в очередной раз совершили обстрел Донецка. Для этого они использовали снаряды натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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