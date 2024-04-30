Лавров в беседе с Мухриддином назвал проверки иностранцев временными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином разъяснил тщательную проверку приезжающих иностранцев после трагедии в «Крокус Сити Холле».
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