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Лавров в беседе с Мухриддином назвал проверки иностранцев временными

Лавров в беседе с Мухриддином назвал проверки иностранцев временными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином разъяснил тщательную проверку приезжающих иностранцев после трагедии в «Крокус Сити Холле».

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