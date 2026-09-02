SINTEC Lubricants выводит на рынок моторное масло для работы на любом топливе

Российский производитель смазочных материалов SINTEC Lubricants объявил о запуске полностью синтетического моторного масла SINTEC Multi Fuel 7000, разработка которого велась с учетом реальных условий эксплуатации и различного уровня качества топлива.
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