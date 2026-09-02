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Мировые Новости

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SINTEC Lubricants выводит на рынок моторное масло для работы на любом топливе

SINTEC Lubricants выводит на рынок моторное масло для работы на любом топливе

Российский производитель смазочных материалов SINTEC Lubricants объявил о запуске полностью синтетического моторного масла SINTEC Multi Fuel 7000, разработка которого велась с учетом реальных условий эксплуатации и различного уровня качества топлива.

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