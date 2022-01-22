Навальный из тюрьмы пишет о высоких ценах в России

автор - Спорим, врут? Если раньше обо всех пенсионерах земли Русской больше всех пеклась Ксения Собчак (ну, кому же ещё-то этим заниматься), то теперь эту почётную миссию взял на себя Навальный! «Мамочки, ну и цены, - шепчу я и смотрю на прилавок в том же отчаянном ужасе, что испытывает сейчас любой пенсионер в магазине.