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Представлен новый Mitsubishi ASX: брат Каптюра

Представлен новый Mitsubishi ASX: брат Каптюра

Представлен новый Mitsubishi ASX: брат КаптюраЗнакомый нам кроссовер Mitsubishi ASX — один из старожилов современного автопрома: он выпускается с 2010 года и за все время пережил несколько рестайлингов, но почти не изменился в техническом плане.

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