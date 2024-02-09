Фотоконкурс «ЗБ»: библиотекарь из Ярославского заглянула в «Пекин»

Ирина Юрьевна Смычникова живёт в Ярославском районе. По профессии она библиотекарь. «На фотографии я в президентском номере гостиницы «Пекин», которая находится недалеко от станции метро «Маяковская», — пишет Ирина Юрьевна.
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