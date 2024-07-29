В Татарстане продолжают фиксироваться случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В Татарстане продолжается регистрация случаев заражения лихорадкой Западного Нила. По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, количество заболевших увеличилось до шести человек, передает «Татар-информ».
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