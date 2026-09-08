Жителей Лосиноостровского приглашают на открытую лекцию по дрессировке собак

12 сентября в 18:00 на площадке для выгула собак по адресу: улица Ротерта, владение 10, корпус 5, состоится открытая лекция Надежды Александровны Герасимовой на тему: «Собака без бананов в ушах: как научить питомца слышать вас в любой ситуации».